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Армия США формирует 11-ю воздушно-десантную дивизию на Аляске

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На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США 5 мая 2022 года министр армии США Кристин Вормут объявила, что летом 2022 года управление сил армии США на Аляске (United States Army Alaska - USARAK), дислоцированное на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, будет переформировано в управление новой 11-ю воздушно-десантной дивизии (11th Airborne Division), в состав которой войдут две сейчас находящиеся на Аляске бригады (1-я и 4-я) 25-й пехотной дивизии, управление которой находится на Гавайских островах. Таким образом, в составе американской армии будет создана вторая (после знаменитой 82-й) воздушно-десантная дивизия.

Десантирование с парашютами подразделений 4-й воздушно-десантной бригады 25-й пехотной дивизии армии США во время учений на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 24.03.2022 (с) Alejandro Peña / ВВС США

Новая 11-я воздушно-десантная дивизия будет по планам активирована на базе Эльмендорф-Ричардсон 6 июня 2022 года. Новая дивизия, как следует из района ее дислокации, будет предназначена в первую очередь для действий в арктических районах, и ее создание должно дать войскам армии США на Аляске, согласно заявлению министра Кристин Вормут, "лучшее чувство цели и идентичности". Первым командиром 11-й дивизии станет нынешний командующий USARAK генерал-майор Брайан Эйфлер. "Это будет арктическая воздушно-десантная дивизия, уникальная для нашей армии", - заявил Эйфлер, - "Мы осознаем в Америке необходимость арктических сил, наличия арктических возможностей в армии".

11-я дивизия (вслед за USARAK) сохранит свое подчинение штабу 1-го армейского корпуса (управление на объединённой военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон) в составе Тихоокеанского командования армии США (US Army Pacific - USARPAC) и Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (US Indo-Pacific Command - РАСОМ).

В состав новой дивизии войдут 1-я (Arctic Wolves, дислокация в Форт-Уэйнрайт, Фэрбенкс) и 4-я (Spatran, на базе Эльмендорф-Ричардсон) бригады 25-й пехотной дивизии, которые станут, соответственно, 1-й и 2-й бригадами 11-й дивизии. Сейчас 4-я бригада является воздушно-десантной (по штатам пехотной), а 1-я бригада является бригадой на бронетранспортерах Stryker. Ввиду того, что оснащение 1-й бригады БТР Stryker давно критикуется в американских армейских кругах как малоподходящее для действий на Аляске и в целом в Арктике, сообщается, что данная бригада, видимо, также будет переформирована сперва в пехотную, а затем, возможно - в воздушно-штурмовую (десантно-штурмовую) бригаду (Аir Аssault Вrigade) новой организации. Примерно 320 машин на шасси Stryker, сейчас состояшие на вооружении 1-й бригады, по последним сообщениям, планируется вывезти с Аляски и передать для использования в качестве источника запчастей для остального парка Stryker армии США.

Сообщается, что для 11-й дивизии "в течении 2023 года" будут созданы дивизионные органы (бригада) тылового обеспечения, артиллерия дивизии и группа армейской авиации.

11-я воздушно-десантная дивизия Angels существовала в армии США с 1943 по 1958 годы (принимала активное участие в боевых действиях на Тихом океане), а в 1963-1965 годах также ненадолго формировалась как экспериментальная воздушно-штурмовая дивизия (11th Air Assault Division (Test)) с управлением в Форт-Беннинге. В 1965 году на основе частей 11-й дивизии и 2-й пехотной дивизии была сформирована новая 1-я кавалерийская (аэромобильная) дивизия. Теперь новосформированная 11-я дивизия получит название Arctic Angels.

Управление 4-й воздушно-десантной бригады 25-й пехотной дивизии армии США во главе с командующим силами армии США на Аляске (United States Army Alaska - USARAK) и будущим командиром формируемой 11-й воздушно-десантной дивизии генерал-майором Брайаном Эйфлером (в центре) во время отработки десантирования в северной Норвегии в ходе учений НАТО Swift Response 22, 10.05.2022 (с) Ian Morales / армия США

Эмблема новой 11-й воздушно-десантной дивизии армии США, формируемой на Аляске (с) министерство обороны США

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Страны
Норвегия
США
Продукция
Stryker
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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