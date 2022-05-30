У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня аналогов в мире нет, а его поддержание и модификация — в наших руках, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на него. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как пояснили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Новый носитель самый мощный в мире, он обладает наибольшей дальностью поражения целей — все это позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.