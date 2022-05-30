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РИА Новости

У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня аналогов в мире нет, а его поддержание и модификация — в наших руках, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Сегодня нужно говорить о комплексе "Сармат" как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет. Это раз. И второе — это комплекс, который создает военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация — только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины", — подчеркнул Каракаев.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на него. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как пояснили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Новый носитель самый мощный в мире, он обладает наибольшей дальностью поражения целей — все это позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

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