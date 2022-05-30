Западу пора усвоить: Путин слов на ветер не бросает

НАТО и Запад должны прислушаться к предостережениям России и не допустить ядерной катастрофы

Западу не следует игнорировать предостережения Москвы о возможном применении ядерного оружия, пишет South China Morning Post. В НАТО уже не придали должного значения требованию России о нерасширении на восток, напоминает автор. Чем это закончилось, известно всем.

Чжоу Бо

– Если Россия не блефует насчет готовности применить ядерное оружие, то, проигнорировав ее законные интересы безопасности, мы обрекаем мир на гибель.

– Поскольку перспективы для прекращения огня отсутствуют, главная задача – снизить напряженность. В качестве первого шага НАТО может в одностороннем порядке взять на себя обязательство не применять первой ядерное оружие.

Россия постоянно намекает на эскалацию с применением ядерного оружия. Может, это и блеф — но что, если нет? В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, приведших к капитуляции Японии во Второй мировой, если Россия откроет еще один ядерный ящик Пандоры, можно представить себе любой исход.

Поставьте себя на место президента Путина. Вы убеждены, что на Украине идет опосредованная война между США их западными союзниками и российскими войсками. Из Европы на Украину хлынуло оружие всех сортов и мастей. Как утверждается, поддержка американской разведки привела к гибели крейсера "Москва", флагманского корабля Черноморского флота России, и ряда армейских генералов.

В отличие от президента Кеннеди, которому в 1962 году хватило как смелости, так и осторожности договориться с Никитой Хрущевым о выводе советских ракет с Кубы в обмен на обещание США туда не вторгаться, нынешний президент Джо Байден ведет себя провокационно. Он назвал Путина военным преступником и заявил, что "этот человек не может оставаться у власти".

Сейчас ядерная война даже ближе, чем в годы холодной войны. Никто не скажет конкретно, когда и где Путин может применить ядерное оружие. Но если ему покажется, что для перелома в изматывающем конфликте, в котором российские войска выглядят не слишком убедительно, понадобится ядерный удар, он вполне может им воспользоваться.

Как написал в этом месяце в журнале Foreign Policy Стивен Уолт (Stephen Walt) из Гарвардского университета, Путин слов на ветер не бросает. Это видно по российской войне с Грузией 2008 года, аннексии Крыма в 2014 году и, конечно же, нынешнему конфликту на Украине.

Если Путин вообразит, что ему уготована роль Святого Георгия, чье чудо о змие — часть российского герба, то его оружием станет не длинное копье, а ядерная ракета — их у России больше всех. А целью при этом станет отнюдь не Украина, которую он считает "братской", а одна или даже несколько европейских стран.

Поскольку перспективы для прекращения огня отсутствуют, главная задача — снизить напряженность. В качестве первого шага НАТО может в одностороннем порядке взять на себя обязательство воздержаться от первого ядерного удара по России — при любых обстоятельствах. Едва ли Россия ответит взаимностью прямо сейчас, но это будет жест доброй воли, и с него можно будет начать переговоры.

НАТО вполне может себе это позволить, поскольку ее возможностям сдерживания это никак не угрожает. И вообще трудно себе представить, с чего трансатлантическому альянсу из 30 членов с непревзойденными обычными силами первым применять ядерное оружие против одного единственного противника.

Пентагон говорит, что Америка, "рассмотрит возможность применения ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров". Это уже близко к политике "неприменения первым".

В качестве следующего шага НАТО может взять на себя обязательство прекратить дальнейшее расширение в обмен на встречный отказ России от ядерного удара первым. Это предложение Москва наверняка сочтет заслуживающим внимания, поскольку ее главная забота — как раз расширение НАТО на восток.

Альянс, который с присоединением Финляндии и Швеции вырастет до 32 членов, и так уже гигант. Вообще, все военные союзы подобны пиявкам и живут за счет "угроз". Однако, если НАТО приходится все время расширяться из-за угрозы со стороны одной единственной страны, это говорит скорее о некомпетентности альянса, чем о силе.

НАТО легко возразит, что дело совсем не в том, что она хочет расширяться, а в том, что страны сами к ней хотят присоединиться ради защиты от России. В этом есть доля правды, но в целом это неубедительно. Чем популярнее НАТО, тем мнительнее становится Европа.

Возьмем, к примеру, заявку Финляндии на членство в НАТО. Президент Саули Ниинистё рассказал Путину, что российская операция на Украине в корне изменила ситуацию в сфере безопасности, однако нынешняя ситуация и безопасность вообще — это разные вещи.

Неужели Финляндии непременно надо порвать с восемью десятилетиями нейтралитета, благодаря которым Москва и Хельсинки выстроили стабильные и прагматичные отношения? К тому же этот шаг удвоит границу альянса с Россией и усугубит чувство незащищенности Москвы.

Наконец, третий шаг — переговоры о новых механизмах безопасности в Европе, включая, помимо прочего, гарантии безопасности для Украины. Это может потребовать обязательства не размещать ядерное оружие на периферии России, которую Москва считает своей сферой влияния, однако ключевой момент — это переговоры по новому договору об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ).

Подписанный в 1990 году ДОВСЕ перечеркнул численное преимущество СССР и установил равные ограничения на количество танков, БТР, тяжелой артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов для НАТО и Варшавского договора от Атлантического океана до Уральских гор.

Новый же договор должен ограничить численное преимущество НАТО в обычных вооружениях в Европе, учитывая вопиющее неравенство между Россией и альянсом сегодня. Взамен НАТО может попросить Москву сократить свои ядерные арсеналы, которые у нее больше, чем у США, Франции и Великобритании вместе взятых.

Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться. Если НАТО точно так же проигнорирует предостережение, что она может применить ядерное оружие, то атомная война и глобальная катастрофа, которой удалось избежать даже во время холодной войны, станут доказательством, что глупость человеческая бесконечна.

Старший полковник в отставке Чжоу Бо – старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа и эксперт Китайского форума. Бывший директор Центра сотрудничества в сфере безопасности Управления международного военного сотрудничества при Министерстве обороны Китая.