Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта

Для этого пришлось провести полное его разминирование

В российском Минобороны 28 мая подтвердили полное освобождение города Красный Лиман в ДНР. Бои за него продолжались меньше недели. Сообщается также о том, что после разминирования возобновляется работа порта Мариуполя — в субботу в него зашло первое грузовое судно. Эксперты отмечают, что это будет иметь критическое значение для восстановления города и экономической реинтеграции ДНР и России. Вооружённые силы РФ вместе с тем продолжили удары по командной инфраструктуре украинских сил.

Портовый вопрос

В субботу, 28 мая, впервые с начала боёв за Мариуполь сухогруз РМ 3 типа «Славитич» вошел в порт города. Судно примет на борт груз металлопроката из Донецкой народной республики. По данным «Известий», при первом визите его сопровождали два российских противодиверсионных катера и лодка с боевыми пловцами.

«Фактически то, что сегодня происходит — это открытие мариупольского порта для гражданских судов после трехмесячного простоя», — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев с борта одного из противодиверсионных катеров.

Сухогруз РМ-3 в акватории порта Мариуполя Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Националисты «Азова» (в России в отношении группировки возбуждены уголовные дела) сделали всё возможное, чтобы заблокировать работу порта в Мариуполе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Они затопили на фарватерах корабли, а также заминировали акваторию и подступы к ней. Это было сделано для того, чтобы затруднить возможный морской десант. Своими действиями они исключили возможность выхода остававшихся в гавани гражданских судов. Их команды жили там месяцами с риском для жизни, без возможности покинуть порт. Специалисты Черноморского флота в кратчайшие сроки провели огромную работу по уничтожению донных и контактных мин и освобождению подходов к причалам, разминированию самой территории.

Все это позволит завозить сюда грузы из российских портов на Азовском и Чёрном морях, а также через Дон и Волгу. Это очень поможет в восстановлении города. Можно будет доставить стройматериалы самым эффективным путём. Налаживание связи по воде будет иметь критическое значение и для выстраивания экономических связей между нашей страной и ДНР. В 2014 году киевский режим приложил столько военных усилий для удержания Мариуполя, именно чтобы не допустить такой интеграции, рассказал эксперт.

Удары по управлению

— В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман, — заявил 28 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС России за сутки поразили высокоточными ракетами передовые пункты управления 30-й механизированной бригады ВСУ в районе города Бахмут и бригады территориальной обороны в Соледаре, пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения войск и четыре склада боеприпасов.

Часть снаряда РСЗО «Град» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации атаковали шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град» и 50 районов сосредоточения войск ВСУ. В результате этих ударов уничтожены более 260 националистов, заявили в российском военном ведомстве.

Истребительная авиация сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области.

Средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 над Запорожской областью, а также 18 беспилотных летательных аппаратов над Харьковской, Николаевской областями и территорией ЛНР, включая один ударный «Байрактар ТБ-2». Кроме того, была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области Источник изображения: Фото: РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и две батареи реактивных систем залпового огня «Град».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники, — сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Сумская провокация

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о готовящейся киевскими властями новой провокации.

— По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ. Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами, — заявил Михаил Мизинцев.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев Источник изображения: iz.ru

Для фото- и видеосъемки в Сумах уже находятся журналисты иностранных информагентств. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских Вооруженных Сил в якобы применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам, сообщили в Минобороны.

При этом, если ранее в ходе подготовки подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения «максимального резонанса» эвакуация граждан не проводится. Готовящиеся фейки планируется широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах, отметил Михаил Мизинцев.

Огневая поддержка

В Минобороны России рассказали также о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Сержант Иван Сынков неоднократно доставлял боеприпасы, продовольствие и медицинское имущество на линию соприкосновения, а также эвакуировал раненых с поля боя.

В один из дней Иван, доставляя пострадавших в полевой госпиталь, обнаружил группу вооруженных националистов. Совместно со старшим машины он вступил в бой с радикалами, в ходе которого группа противника была уничтожена. Раненые военнослужащие были эвакуированы без потерь.

Спустя несколько дней российские десантники освобождали населённый пункт от боевиков. В городских условиях противник применил артиллерию. В жилой дом с мирными жителями попал снаряд, и тот загорелся. Сержант Сынков, не раздумывая, бросился в огонь, вынес из дома трех детей и двух женщин и оказал им первую медицинскую помощь.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Лейтенант Андрей Багров с первых дней специальной военной операции обеспечивал артиллерийскую поддержку российских подразделений.

Во время наступления профессиональные навыки, умелое и грамотное командование лейтенанта Багрова позволили уничтожить три боевые машины РСЗО «Град» и 12 националистов. Сменив огневые позиции, подчинённые Багрова уничтожили опорный пункт противника и около 20 националистов.

— Грамотными действиями лейтенанта Багрова было обеспечено быстрое продвижение российских батальонно-тактических групп вглубь обороны противника, — заявили в Минобороны.

Ефрейтор Денис Абрамов нес караульную службу по охране и обороне полевого парка боевых машин дивизиона.

Во время ночного патрулирования территории Денис заметил двух украинских диверсантов, направляющихся в сторону полевого парка. Он, не раздумывая, вступил в бой, в ходе которого один диверсант был ликвидирован, а второй задержан. Задержанный националист имел при себе взрывчатку, которой планировалось подорвать боевые машины дивизиона. На допросе он рассказал о местах расположения военной техники националистов.

В Минобороны отметили, что «в результате смелых и решительных действий ефрейтора Абрамова полевой парк боевых машин удалось защитить от диверсионных действий националистов».

Антон Лавров