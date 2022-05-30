Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумах

МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. По сведениям от украинских пленных ВСУ планируют устроить провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию, сообщили в российском Минобороны.

"По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ", – отмечается в Telegram-канале ведомства.

В частности, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российских военных на ответный удар, а затем взорвать емкости с химически опасными веществами. Для съемки указанных событий в Сумах работают журналисты иностранных информагентств.

"При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения "максимального резонанса" эвакуация граждан не проводится", – подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве предупредили западные страны и международные гуманитарные организации, что готовящиеся фейки о "злодеяниях русских" в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ с химикатами в Лисичанске.