Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумах

МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. По сведениям от украинских пленных ВСУ планируют устроить провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию, сообщили в российском Минобороны.
В частности, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российских военных на ответный удар, а затем взорвать емкости с химически опасными веществами. Для съемки указанных событий в Сумах работают журналисты иностранных информагентств.
В ведомстве предупредили западные страны и международные гуманитарные организации, что готовящиеся фейки о "злодеяниях русских" в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ с химикатами в Лисичанске.