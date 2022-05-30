Войти
Lenta.ru

В России оценили шансы на появление нового пассажирского сверхзвукового самолета

228
0
-1
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.
Источник изображения: © Борис Корзин/ТАСС

Построить новый сверхзвуковой самолет для перевозки пассажиров в России реально, заявил в беседе с ТАСС высказал помощник президента России Игорь Левитин.

«Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, когда-то к этому мы придем», — отметил он, оценивая вероятность появления воздушного судна такого типа.

Агентство указывает, что в феврале 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев выразил убежденность в том, что гражданская авиация вернется к сверхзвуковым перевозкам. При этом он допустил, что стоимость билетов на рейсы самолетов данной категории возрастет, однако они будут пользоваться спросом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Левитин Игорь
Похожие новости
05.12.2012
Дмитрий Рогозин: России необходимо четко определить свои национальные интересы в Арктике
21.09.2011
Минтранс: предприятиям, прекратившим выпуск самолетов, нужны преемники
26.08.2011
Салон и моська
08.06.2010
Греция планирует приобрести у России самолеты Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров - Левитин
09.06.2009
Риски взлетели до небес
06.06.2007
Авиасалон "МАКС-2007" пройдeт в Жуковском с 21 по 26 августа
03.10.2006
Минтранс предлагает вернуть государству контроль за авиаперевозчиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»