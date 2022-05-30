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Интерфакс-АВН

ВМC США летом начнут испытания автономной необитаемой подлодки

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Проектное изображение перспективного большого автономного необитаемого подводного аппарата Orca XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) для ВМС США
Проектное изображение перспективного большого автономного необитаемого подводного аппарата Orca XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) для ВМС США.
Источник изображения: Boeing

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США нынешнем летом начнут испытания первого опытного образца автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) Orca, разрабатываемого корпорацией Boeing, следует из данных Командования военно-морских систем американских ВМС.

Планируется, что в ходе первых ходовых испытаний 26-метровая 80-тонная беспилотная подлодка пройдет тест на постановку мин.

Ее модульная средняя секция имеет грузоподъемность восемь тонн, которую можно конфигурировать для перевозки различной полезной нагрузки в соответствии с поставленными задачами. В частности, подводный аппарат может быть задействован в постановке подводных мин, оснащаться гидролокатором с синтетической апертурой для картографирования дна океана, выполнять задачи подводной разведки, радиоэлектронной борьбы и траления мин.

Кроме того, планируется, что в будущем дизель-электрический подводный аппарат, способный развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. метров, будет способен запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также охотиться на подлодки противника с использованием бортового торпедного вооружения.

В связи с большими размерами аппаратов, они будут отправляться на выполнение заданий с военно-морских баз, а не транспортироваться подводными лодками.

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Страны
США
Компании
Boeing
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