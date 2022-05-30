ВМC США летом начнут испытания автономной необитаемой подлодки

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США нынешнем летом начнут испытания первого опытного образца автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) Orca, разрабатываемого корпорацией Boeing, следует из данных Командования военно-морских систем американских ВМС.

Планируется, что в ходе первых ходовых испытаний 26-метровая 80-тонная беспилотная подлодка пройдет тест на постановку мин.

Ее модульная средняя секция имеет грузоподъемность восемь тонн, которую можно конфигурировать для перевозки различной полезной нагрузки в соответствии с поставленными задачами. В частности, подводный аппарат может быть задействован в постановке подводных мин, оснащаться гидролокатором с синтетической апертурой для картографирования дна океана, выполнять задачи подводной разведки, радиоэлектронной борьбы и траления мин.

Кроме того, планируется, что в будущем дизель-электрический подводный аппарат, способный развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. метров, будет способен запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также охотиться на подлодки противника с использованием бортового торпедного вооружения.

В связи с большими размерами аппаратов, они будут отправляться на выполнение заданий с военно-морских баз, а не транспортироваться подводными лодками.