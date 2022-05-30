Новая ударная АПЛ класса "Вирджиния" вошла в состав ВМС США

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Ударная атомная подводная лодка USS Oregon ("Орегон") класса Virginia ("Вирджиния") в субботу в ходе церемонии на базе американских субмарин Нью-Лондон в городе Гротон (штат Коннектикут) официально введена в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon", оснащенная 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, является 20-й подводной лодкой класса Virginia и второй в серии Block IV. Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Подлодка USS Oregon была спущена на воду в октябре 2019 года. Всего таких подлодок класса Virginia серии Block IV планируется построить 10 единиц. В перспективе также предполагается строительство субмарин Virginia пятого поколения (Block V).