Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали на рекордную дальность

Флот продемонстрировал возможность наносить неперехватываемые ракетные удары на расстоянии, делающим его опасным для авианосных групп противника.

28 мая 2022 года фрегат «Адмирал Горшков» провел ракетную стрельбу, находясь в Баренцевом море. В результате выпущенная им гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила цель в Белом море — в тысяче километров от точки пуска. Испытания продемонстрировали в публичном пространстве способность нового оружия работать на очень большой дистанции. Это довольно важно, поскольку вопрос о предельной дальности новой российской ракеты до сих пор остается не проясненным — но при этом серьезно влияющим на военный баланс по всему миру. Видео самого пуска:

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До прошлого года в открытых источниках циркулировала цифра дальности «Циркона» в 400-450 километров. Несколько реже — в том числе в Naked Science — называлась цифра до 1000 километров. А командир «Адмирала Горшкова» в комментарии ТАСС в этом году заявил о ее способности стрелять и на полторы тысячи километров.

Вопрос о дальности этого вида вооружения имеет необычайно большое значение. Дело в том, что в силу скорости в восемь-девять звуковых на сегодняшний момент она практически не перехватывается известными системами ПВО и ПРО. Согласно утверждениям российских военных, ракету трудно даже обнаружить радаром. За счет плазменного облака при движении на гиперзвуковых скоростях активный радар действительно может иметь проблемы с целью такого рода.

В отличие от крылатых ракет, она падает на цель сверху. Головка самонаведения «Циркона» способна выделять самый крупный корабль в группе и обрушиваться именно на него. Таким образом, типичная методика охраны авианосца западными флотами — когда его окружают корабли эскорта, прикрывающие авианосец своей ПВО/ПРО — против «Циркона» и вооруженных им кораблей не работает. Нельзя исключать, что они просто не смогут обнаружить ракету до ее попадания в цель. Но даже если само обнаружение и удастся, перехватить ее не получится. Подробнее мы писали об особенностях этого оружия вот в этом материале.

Однако авианосная группа все еще может защищать себя при помощи патруля собственных самолетов. Те могут превентивно атаковать надводный корабль с «Цирконом» (впрочем, его могут нести и подводные лодки) и поразить его до того, как он нанесет свой ракетный удар. Но здесь срабатывает фактор дальности: если корабль с «Цирконом» может нанести свой удар с тысячи километров, то патрули с авианосца не смогут его обнаружить заранее. Их просто не хватит для эффективного мониторинга площади большей, чем Аргентина (круга с радиусом в 1000 километров).

Пока все еще не ясно, действительно ли прав командир «Адмирала Горшкова», и может ли «Циркон» работать на дальности до 1,5 тысяч километров. Трудно исключать и то, что такую дальность имеет только «Циркон» с ядерной боевой частью. Дело в том, что, по имеющимся данным, обычная боевая часть «Циркона» весит 400 килограмм. Термоядерная боеголовка существенно легче и компактнее 400 килограмм, поэтому в теории ядерный вариант «Циркона» можете лететь и на большую дистанцию, чем обычный. Например, известно, что дальность российской крылатой ракеты «Калибр» в неядерном оснащении — полторы тысячи километров, а в ядерном — две с половиной тысячи километров.

Впрочем, в любом случае можно утверждать, что новое оружие серьезно изменило баланс сил в мире. На сегодня у других флотов гиперзвукового оружия нет. Собственно, у США и НАТО вообще его нет. Как и нет средств защиты от него. До тех пор, пока эта ситуация не изменится, в качественном отношении между морскими ракетами России и НАТО сохранится достаточно серьезный разрыв.