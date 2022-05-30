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Naked Science

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали на рекордную дальность

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В отличие от большинства российских ракет, внешний облик «Циркона» формально остается засекреченным
В отличие от большинства российских ракет, внешний облик «Циркона» формально остается засекреченным.
Источник изображения: Nationa Interest

Флот продемонстрировал возможность наносить неперехватываемые ракетные удары на расстоянии, делающим его опасным для авианосных групп противника.

28 мая 2022 года фрегат «Адмирал Горшков» провел ракетную стрельбу, находясь в Баренцевом море. В результате выпущенная им гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила цель в Белом море — в тысяче километров от точки пуска. Испытания продемонстрировали в публичном пространстве способность нового оружия работать на очень большой дистанции. Это довольно важно, поскольку вопрос о предельной дальности новой российской ракеты до сих пор остается не проясненным — но при этом серьезно влияющим на военный баланс по всему миру. Видео самого пуска:

©iyoutube.com

До прошлого года в открытых источниках циркулировала цифра дальности «Циркона» в 400-450 километров. Несколько реже — в том числе в Naked Science — называлась цифра до 1000 километров. А командир «Адмирала Горшкова» в комментарии ТАСС в этом году заявил о ее способности стрелять и на полторы тысячи километров.

Вопрос о дальности этого вида вооружения имеет необычайно большое значение. Дело в том, что в силу скорости в восемь-девять звуковых на сегодняшний момент она практически не перехватывается известными системами ПВО и ПРО. Согласно утверждениям российских военных, ракету трудно даже обнаружить радаром. За счет плазменного облака при движении на гиперзвуковых скоростях активный радар действительно может иметь проблемы с целью такого рода.

В отличие от крылатых ракет, она падает на цель сверху. Головка самонаведения «Циркона» способна выделять самый крупный корабль в группе и обрушиваться именно на него. Таким образом, типичная методика охраны авианосца западными флотами — когда его окружают корабли эскорта, прикрывающие авианосец своей ПВО/ПРО — против «Циркона» и вооруженных им кораблей не работает. Нельзя исключать, что они просто не смогут обнаружить ракету до ее попадания в цель. Но даже если само обнаружение и удастся, перехватить ее не получится. Подробнее мы писали об особенностях этого оружия вот в этом материале.

Однако авианосная группа все еще может защищать себя при помощи патруля собственных самолетов. Те могут превентивно атаковать надводный корабль с «Цирконом» (впрочем, его могут нести и подводные лодки) и поразить его до того, как он нанесет свой ракетный удар. Но здесь срабатывает фактор дальности: если корабль с «Цирконом» может нанести свой удар с тысячи километров, то патрули с авианосца не смогут его обнаружить заранее. Их просто не хватит для эффективного мониторинга площади большей, чем Аргентина (круга с радиусом в 1000 километров).

Пока все еще не ясно, действительно ли прав командир «Адмирала Горшкова», и может ли «Циркон» работать на дальности до 1,5 тысяч километров. Трудно исключать и то, что такую дальность имеет только «Циркон» с ядерной боевой частью. Дело в том, что, по имеющимся данным, обычная боевая часть «Циркона» весит 400 килограмм. Термоядерная боеголовка существенно легче и компактнее 400 килограмм, поэтому в теории ядерный вариант «Циркона» можете лететь и на большую дистанцию, чем обычный. Например, известно, что дальность российской крылатой ракеты «Калибр» в неядерном оснащении — полторы тысячи километров, а в ядерном — две с половиной тысячи километров.

Впрочем, в любом случае можно утверждать, что новое оружие серьезно изменило баланс сил в мире. На сегодня у других флотов гиперзвукового оружия нет. Собственно, у США и НАТО вообще его нет. Как и нет средств защиты от него. До тех пор, пока эта ситуация не изменится, в качественном отношении между морскими ракетами России и НАТО сохранится достаточно серьезный разрыв.

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Страны
Аргентина
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
NATO
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
Ядерный щит
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