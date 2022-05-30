Российский тяжелый ударный БПЛА «Охотник» произвел на испытаниях пуск ракет от Су-57

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Российские военные продолжают проводить испытания новых и модернизированных видов вооружения, в том числе гибридного назначения. Накануне тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» провел первые испытательные стрельбы по наземным целям управляемыми ракетами, состоящими на вооружении истребителя Су-57.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник из силовых структур.

В ходе тестовых летных испытаний первый экспериментальный аппарат С-70Б «Охотник» произвел серию стрельб управляемыми ракетами. Как сообщил информагентству источник, БПЛА применил несколько типов ракет класса «воздух-поверхность» из арсенала, которым оснащен истребитель пятого поколения Су-57. Собеседник уточнил, что все мишени в ходе учебных стрельб были поражены.

Аппарат может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях

— рассказал источник агентству, добавив, что успешной признана вся серия пусков.

Еще в январе прошлого года РИА Новости, также со ссылкой на информированный источник из ВПК, сообщило, что с первого экспериментального образца военного дрона «Охотник» уже применяли для поражения целей неуправляемые авиабомбы. Позже эту информацию официально подтвердили в Минобороны России, предоставив видео, на котором беспилотник наносит бомбовый удар по наземным целям.

Военный ударный беспилотник «Охотник» спроектирован в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. БПЛА создан по новейшей технологии «летающее крыло», в которой применяются материалы, снижающих радиолокационную и тепловую заметность летательного аппарата.

Пока создано два БПЛА С-70Б «Охотник», один из которых экспериментальный, а второй является уже опытным образцом. Первая модель приступила к тестовым полетам в августе 2019 года, второй образец начали испытывать в декабре прошлого года. Во второй модификации беспилотника используется двигатель меньших габаритов без форсажной камеры с плоским соплом, что значительно снижает тепловую и радиолокационную заметность аппарата.

Как сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, серийное производство тяжелых ударных беспилотников С-70Б «Охотник» по заказу Минобороны РФ начнется в 2023 году.