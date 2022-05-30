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Известия.ru

Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в документе.

До этого россияне могли заключить первый контракт с Минобороны в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС РФ был вынесен депутатами Госдумы 20 мая. Инициаторами стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Авторы законопроекта предлагали исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Там также указали, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации необходимы высококвалифицированные специалисты с боевым опытом, который накапливается приблизительно к 40–45 годам.

По мнению депутатов, реализация таких подходов поспособствует привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, например, профессионалов инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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