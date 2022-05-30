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Военное обозрение

Спецназ ВМС США собрался модернизировать свои подводные аппараты

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Источник изображения: topwar.ru

На промышленной конференции Сил специальных операций США был поднят вопрос о модернизации аппаратов и оборудования, используемого спецназом Военно-морских сил при проведении своих операций. Исполнительный директор морской программы капитан ВМС Рэнди Слафф отметил, что главные задачи сейчас – улучшить системы связи и добиться более эффективного использования мощности и энергии.

Целый ряд аппаратов и много специалистов задействованы в том, чтобы помочь «морскому котику» выполнить задание или вернуться с него. Одной из главных проблем спецназа ВМС является то, что подводные аппараты доставки существенно устарели. Они используются флотом с начала 1980-х годов, то есть уже сорок лет. Речь идет о МК 8 и МК 11 – мини-подводных лодках, которые должны доставлять «морских котиков» к месту назначения в подводном снаряжении.

Как отметили представители ВМС США на конференции, аппарат МК 11 тяжелее, чем МК 8, но обладает более впечатляющими возможностями. В ВМС США MK 11 SWCS заменяют устаревающие MK 8 SDV (SEAL Delivery Vehicle). МК 11 разрабатывается с 2011 года. Но военные сомневаются, что он будет полностью модернизирован к 2027 году. Сейчас спецназ ВМС США ищет новые возможные способы запуска подводных диверсантов с надводных или подводных кораблей.

Капитан ВМС Грейди Хилл, исполнительный директор программы подводных систем специального назначения, отмечает, что 40 кораблям, построенным в начале 1980-х годов компанией, ныне известной как Huntington Ingalls Industries, был продлен срок службы до 2051 года. Модификация привела к увеличению грузоподъемности судна на 30%.

Что касается SEAL Team 8, то аппарат ожидает доставки в ближайшие недели. По его словам, в этом году спецназ ВМС планирует провести береговые испытания, а в 2023 году - дополнительные испытания. Что касается надводных кораблей для SEAL то они либо уже модернизируются, либо находятся в процессе модернизации.

Капитан ВМС США Рокки Рассел, бывший руководитель программ надводных кораблей, отметил, что сейчас силы специальных операций возлагают на корабли новые надежды. Так, мини-подводная лодка имеет экипаж из четырех человек и может вместить до 19 пассажиров с полными комплектами оружия. Также лодка обладает возможностями для перевозки большого количества вооружений.

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