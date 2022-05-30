Российская армия впервые применила на Украине новую систему ТОС-2 «Тосочка»

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В ходе специальной военной операции на Украине наши военные впервые задействовали для ударов по противнику новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об использовании нового оружия говорится в сегодняшнем сообщении ТАСС, которое ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах. В агентстве подчеркнули, что информация не является официальной.

По заявлению неназванного источника, новая огнеметная система ТОС-2 была задействована в ходе боев «на харьковском направлении». По всей видимости, российские военные таким образом произвели «обкатку» новой установки в реальных боевых условиях.

Сейчас на Украине в ходе спецоперации используется тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которую американские военные эксперты называют самым мощным неядерным оружием, состоящем на вооружении ВС РФ. ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-1 «Буратино» используют для поражения противника ракеты с зажигательным или термобарическим составом, которые после взрыва вызывают масштабные пожары. Один залп такой установки способен выжечь территорию размером с два футбольных поля.

В ноябре прошлого года стало известно, что Министерство обороны РФ планирует сформировать три батальона, оснащенные тяжелыми огнеметными системами. Задачей новых дивизионов, на вооружение которых до 2027 года поступят как огнеметные системы ТОС-1, так и новейшие ТОС-2, будет прикрытие Кавказа, Крыма и подконтрольной территории Украины. Батальоны войдут в состав Южного военного округа. К моменту полного формирования новых подразделений в 2027 году огневые возможности ЮВО увеличатся в шесть раз.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» обладает улучшенными тактико-техническими и огневыми характеристиками по сравнению со своими предшественниками ТОС-1. Боевая система, выполненная на базе автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, осуществляет передвижение на колесном ходу, что позволяет установке быть очень маневренной в условиях любой местности. Известно, что «Тосочка» может выполнять все действия полностью в автоматическом режиме. Защиту ТОС-2 обеспечивает радиоэлектронная система раннего обнаружения.