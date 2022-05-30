Войти
Военное обозрение

Российская армия впервые применила на Украине новую систему ТОС-2 «Тосочка»

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе специальной военной операции на Украине наши военные впервые задействовали для ударов по противнику новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об использовании нового оружия говорится в сегодняшнем сообщении ТАСС, которое ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах. В агентстве подчеркнули, что информация не является официальной.

По заявлению неназванного источника, новая огнеметная система ТОС-2 была задействована в ходе боев «на харьковском направлении». По всей видимости, российские военные таким образом произвели «обкатку» новой установки в реальных боевых условиях.

Сейчас на Украине в ходе спецоперации используется тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которую американские военные эксперты называют самым мощным неядерным оружием, состоящем на вооружении ВС РФ. ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-1 «Буратино» используют для поражения противника ракеты с зажигательным или термобарическим составом, которые после взрыва вызывают масштабные пожары. Один залп такой установки способен выжечь территорию размером с два футбольных поля.

В ноябре прошлого года стало известно, что Министерство обороны РФ планирует сформировать три батальона, оснащенные тяжелыми огнеметными системами. Задачей новых дивизионов, на вооружение которых до 2027 года поступят как огнеметные системы ТОС-1, так и новейшие ТОС-2, будет прикрытие Кавказа, Крыма и подконтрольной территории Украины. Батальоны войдут в состав Южного военного округа. К моменту полного формирования новых подразделений в 2027 году огневые возможности ЮВО увеличатся в шесть раз.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» обладает улучшенными тактико-техническими и огневыми характеристиками по сравнению со своими предшественниками ТОС-1. Боевая система, выполненная на базе автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, осуществляет передвижение на колесном ходу, что позволяет установке быть очень маневренной в условиях любой местности. Известно, что «Тосочка» может выполнять все действия полностью в автоматическом режиме. Защиту ТОС-2 обеспечивает радиоэлектронная система раннего обнаружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
22.03.2022
«Самое мощное неядерное оружие России»: на что способен «Солнцепек»
19.11.2020
«Тосочка» для выжигания: юг России защитят термобарические огнеметы
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»