МИД РФ подтверждает приверженность Москвы обязательствам в сфере экспорта продовольствия

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными звучащие на Западе заявления о блокировке Россией иностранных судов в черноморских и азовских портах и подтвердила приверженность России соблюдению экспортных контрактов в сфере поставок продовольствия и другой критически важной продукции.

"Попытки Запада списать все беды на специальную военную операцию и обвинить Россию в блокировании иностранных судов в портах Черного и Азовского морей абсолютно беспочвенны", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она отмечает, что "скачок цен на сельхозпродукцию произошел еще в 2020 г. и отнюдь не является следствием специальной военной операции. Пандемия COVID-19 привела к серьезным сбоям в работе производственно-сбытовых цепочек и значительному удорожанию услуг по транспортировке продуктов питания".

"Главным же катализатором существующих негативных тенденций стали антироссийские санкции Запада, которые привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". "Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна", - подчеркивает представитель МИД РФ.

"Что касается прозвучавших накануне заявлений официальных представителей иностранных государств о "блокировании" российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей, то они не соответствуют действительности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.