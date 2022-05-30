Войти
Интерфакс-АВН

МИД РФ подтверждает приверженность Москвы обязательствам в сфере экспорта продовольствия

226
0
0
Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными звучащие на Западе заявления о блокировке Россией иностранных судов в черноморских и азовских портах и подтвердила приверженность России соблюдению экспортных контрактов в сфере поставок продовольствия и другой критически важной продукции.

"Попытки Запада списать все беды на специальную военную операцию и обвинить Россию в блокировании иностранных судов в портах Черного и Азовского морей абсолютно беспочвенны", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она отмечает, что "скачок цен на сельхозпродукцию произошел еще в 2020 г. и отнюдь не является следствием специальной военной операции. Пандемия COVID-19 привела к серьезным сбоям в работе производственно-сбытовых цепочек и значительному удорожанию услуг по транспортировке продуктов питания".

"Главным же катализатором существующих негативных тенденций стали антироссийские санкции Запада, которые привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". "Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна", - подчеркивает представитель МИД РФ.

"Что касается прозвучавших накануне заявлений официальных представителей иностранных государств о "блокировании" российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей, то они не соответствуют действительности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.05.2022
Мир ждет глобальная рецессия. Ее масштабы зависят от Путина
02.08.2021
На государство, у которого есть сильная армия, не нападают
31.05.2021
Заводы разорим, но флот не опозорим
06.01.2021
«Киев никто спрашивать не будет»: что будет с Донбассом в 2021 году
28.10.2020
Не числом, а уменьем
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
30.09.2014
Летающая цифра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»