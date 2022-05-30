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РИА Новости

В России убрали возрастной предел для первого контракта на военную службу

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Военнослужащие РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде в законе предусматривалось, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

Закон исключает возрастной предел как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

Как говорилось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.

По словам авторов закона, реализация таких подходов будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским - медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

Как заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны России Николай Панков, россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижения ими 50 лет.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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