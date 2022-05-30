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Ядерные угрозы Путина: три вероятные цели удара

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Ядерные угрозы Путина: три вероятные цели ядерного удара

Владимир Путин вызвал во всем мире опасения в связи с тем, что он, видимо, готов применить ядерное оружие против противников России. Но по каким странам российский президент мог бы нанести удар в ядерной войне в первую очередь?

После начала полномасштабной специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин дважды предостерегал Запад от какого-либо вмешательства, заявив, что в противном случае это приведет западные страны к таким "последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались". Многие считают, что кремлевский лидер хвастается самым большим ядерным арсеналом в мире. Так против кого он мог бы использовать свое оружие, если бы почувствовал угрозу?

1) США

Наиболее вероятной целью любого ядерного удара России может стать ее бывший противник в холодной войне — США.

США считаются крупнейшей после Москвы ядерной державой в мире, и, по данным Федерации американских ученых, Вашингтон обладает ядерным арсеналом численностью около 5600 единиц.

Кроме того, президент Путин недавно назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) военным альянсом, возглавляемым США.

Он заявил, что расширение НАТО осуществляется Соединенными Штатами "весьма агрессивно, что усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности".

Перед началом своей специальной военной операции президент Путин выражал недовольство по поводу расширения альянса в сторону границ России

Официальные лица в Кремле могут считать нанесение удара по американской цели символическим знаком могущества страны. Кроме того, это может заставить страны НАТО отказаться от действий, направленных против планов России.

Но, учитывая ядерную мощь США, Россию точно так же можно удержать от нанесения каких-либо ударов.

2) Великобритания

С тех пор как в феврале на Украине началась специальная военная операция, Великобритания предоставила киевскому правительству военную помощь в значительных объемах.

К тому же, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично приезжал к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал и дальше оказывать "постоянную экономическую и гуманитарную помощь".

Со своей стороны, соратники президента Путина пригрозили Великобритании ответными действиями.

Дмитрий Киселев, главный пропагандист российского президента, заявил, что Британию можно "погрузить в морскую пучину" ударом термоядерной торпеды, запущенной с подводного комплекса.

Заместитель председателя кремлевского комитета по обороне Алексей Журавлев также предупредил, что ядерный удар России может уничтожить Великобританию менее чем за четыре минуты.

Великобритания, наряду с США, считается одним из ключевых членов НАТО, и любое нападение на нее может иметь значение для президента Путина.

Впрочем, и в этом случае Москве придется взвесить риски и выгоды от нападения на страну НАТО, а также то, к каким ответным действиям это приведет.

3) Страны НАТО

Россия может выбрать в качестве мишеней и ряд других из 28 государств-членов НАТО, включая Францию, Германию и Канаду.

Президент Путин ранее высказывал опасения по поводу безопасности, выступая против Североатлантического альянса и заявляя, что его конечной целью является "сдерживание России".

Применение ядерного оружия против страны-члена НАТО, несомненно, стало бы испытанием готовности альянса реагировать на нападение в соответствии с 5-й статьей своего устава.

Кроме того, это могло бы заставить некоторых союзников выйти из военного альянса и удержать другие страны от вступления в него.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Германия
Канада
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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