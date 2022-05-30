ВМС США наращивают логистические возможности в Арктике

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ВМС США наращивают логистические возможности на Крайнем Севере, чтобы улучшить снабжение своих кораблей, подводных лодок, авиации и экспедиционных сил в регионе.

Центр логистики командования NAVSUP Fleet Sigonella в текущем месяце координировал доставку нефтяной установки USNS Patuxent и десантного корабля Kearsarge с различными грузами и почтой в порты Defense Munitions Crombie (Шотландия) и Tromso (Норвегия).

Наш визит в порт DM Crombie был первым для корабля подобного класса. Это крайне важно, поскольку у нас появилась возможность эксплуатировать порт на восточном побережье Шотландии для грузов и складов, что упрощает снабжение в районе Северного моря. Раньше ближайшим вариантом для нас был порт в заливе Ферт-оф-Клайд на западном побережье, что требовало дополнительного дня пути в Северное море и обратно

- заявил помощник командира Patuxent Джош Беккер в пресс-релизе ВМС.

В свою очередь, капитан Дуглас Маккензи, командующий центром логистики в Италии, считает, что в будущем Defense Munitions Crombie превратится в логистический хаб, из которого ВМС США смогут эффективнее обеспечивать снабжение в регионе Крайнего Севера Европы.

Вариант с эксплуатацией таких кораблей, как USNS Patuxent и USS Kearsarge в порту Шотландии, является ярким примером расширения возможностей NAVSUP, которые в итоге обеспечат комплексную оперативную готовность ВМС

- заявил Маккензи.

В апреле текущего года суда Patuxent и Kearsarge участвовали в учениях Northern Viking 2022 в составе 6-го флота США. В ходе маневров силы США объединились с Исландией и союзными странами, чтобы отработать взаимодействие в сложных условиях в Гренландии, Исландии и Соединенном Королевстве.

Стоит отметить, что в последние годы ВМС США усилил свое присутствие на Крайнем Севере. В 2018 году авианосная ударная группа во главе с USS "Гарри С. Трумэн" действовала в Норвежском море — впервые с 1991 года американский авианосец вошел за Полярный круг.

При этом после начала российско-украинского конфликта напряженность в регионе возросла. Швеция и Финляндия, которые не входили в НАТО, заявили о своем желании присоединиться к альянсу. Вполне вероятно, что в будущем они объединятся с Норвегией, Данией и Исландией в единый скандинавский фронт.

Напомним, что в январе 2021 года ВМС США обнародовали свою стратегию «Blue Arctic». В ней говорится, что Штаты должны действовать в Арктике «более напористо».

В то же время, экс-командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис в августе того же года завилял, что ключом к тому, чтобы регион не стал спорным пространством, является укрепление партнерских отношений, в том числе с Россией.