Рогозин сообщил о недостатке средств на проект космического ядерного буксира

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о нехватке средств на разработку космического ядерного буксира "Зевс".

"Зевс" - это тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к Соединенным Штатам, это космический ядерный буксир. У нас реально продвинута эта работа, нам сейчас не хватает средств на нее", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК)

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году. Также, по его словам, в 2030 году планируется осуществить первый пуск с помощью данной установки. Блошенко сообщил, на данный момент совместно с Российской академией наук просчитывается баллистика этой миссии и полезная нагрузка.

11 декабря 2020 года Рогозин сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сказал Рогозин.

25 января генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что в России ведется разработка космического ядерного буксира мощностью до шести мегаватт.

Как сообщалось в октябре 2020 года, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон". Разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.