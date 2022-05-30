Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.

"Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море", — сказали в ведомстве.

Отмечается, что ракета успешно поразила цель, расположенную примерно в тысяче километров.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.