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Турция испытала альтернативу С-400

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Система ПВО HISAR-U Siper
Система ПВО HISAR-U Siper.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Турция провела успешное испытание системы противовоздушной обороны (ПВО), разрабатываемой в качестве альтернативы иностранным комплексам С-400 и Patriot. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Управления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — отметил чиновник.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на TRT Haber, сообщило, что закупка Турцией второй партии российского зенитного ракетного комплекса С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня.

В декабре 2021 года РИА Новости со ссылкой на газету Sabah написало, что в Турции представят новые разработки в рамках проектов систем ПВО в 2022 году, которые смогут заменить российские С-400 и американские Patriot.

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Страны
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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