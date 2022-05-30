Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками - десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт.

В ролике показано, как десантники ведут огонь из занятой ими украинской траншеи по отступившим в лесопосадку украинским войскам из стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и пулеметов, и гранатометов.

Как отметили в ведомстве, в ходе наступления российские десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление ротного опорного пункта войск Украины, находящегося на выгодной высоте, и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Опомнившись, подразделение украинских войск при поддержке бронетехники попыталось контратаковать и отбить опорный пункт.

"Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены 2 бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", - сказали в Минобороны.