«При сопротивлении вы обречены»: продолжается информирование противника на фронте о возможности выбора

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После госпереворота 2014 года киевский режим бросил все свои информационные ресурсы на обработку населения незалежной. Масштабной антироссийской пропаганде оказывали активную поддержку западные кураторы, имеющие богатый опыт «промывания мозгов» для организации «цветных революций». В итоге в умах многих украинцев сложился навязанный со стороны негативный образ русского человека, в том числе военнослужащего ВС РФ – «нецивилизованного», который жестоко обращается с пленными и в силу своей жадности забирает домой с фронта ранее невиданную им сантехнику. Пропаганда в стиле геббельсовщины.

После начала спецоперации пропагандистская машина незалежной и Запада активно занималась созданием и тиражированием фальсификаций о массовом уничтожении мирных жителей и пленённых солдат ВСУ. Страх перед расправой заставлял многих боевиков до последнего держаться за автомат. Однако события в Мариуполе спутали все карты пропагандистам.

Тенденция сдачи в плен усилилась после капитуляции гарнизона «Азовстали». Она стала своеобразным катализатором. Люди с той стороны увидели, что в плену не пытают, не убивают, не издеваются над ними, а, наоборот, кормят, дают медицину, у них появляется шанс вернуться домой живым-здоровым

- пояснил военнослужащий НМ ЛНР, отвечающий за информирование боевиков ВСУ на фронте о возможности адекватного выбора своей дальнейшей судьбы.

В этих целях используется арсенал различных средств – звуковещание (на русском и украинском языках), рассылка СМС-сообщений, разброс листовок, порою осуществляется прямой контакт через радиосвязь на выделенной частоте.

При сопротивлении вы обречены

- говорится в одной трансляций из динамиков агитационной модификации БТР-80.