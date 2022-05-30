Планируемая закупка Египтом 26 транспортных вертолетов CH-47F Chinook

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 мая 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Египту по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 26 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 2,6 млрд долл, включая оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Транспортный вертолет Boeing CH-47D Chinook (бортовой номер "3017") ВВС Египта, 31.05.2021 (с) Ashraf Shazly / AFP

Видимо, поставка должна быть произведена в счет американской военной помощи Египту.

Египет является давним эксплуатантом американских транспортных вертолетов Chinook, получив еще в 1981 году 15 вертолетов СН-47С лицензионного изготовления итальянской компании Elicopteri Meridionali (входившей в состав группы Agusta), изначально изготовленных для шахского Ирана (египетские бортовые номера с "3001" по "3015"). В 1999 году Египту были поставлены также четыре вертолета новой постройки Boeing CH-47D (египетские бортовые номера с "3016" по "3019"). В 2000-е годы 12 египетских вертолетов СН-47С прошли на Boeing капитальный ремонт и модернизацию до уровня СH-47D, так что сейчас ВВС Египта располагают 16 вертолетами CH-47D и тремя СН-47С. Все они входят в состав 18-й эскадрильи, базирующейся в Александрии. Вероятно, планируемые к закупке 26 вертолетов CH-47F должны заменить весь парк египетских CH-47С/D, с учетом его возраста.