Глава SIPRI заявил о том, что терпение России может закончиться в случае новых поставок оружия Украине странами НАТО

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На Западе начинают обсуждать вопросы, связанные с долготерпением России относительно непрекращающейся накачки Украины оружием. При этом западные эксперты вдруг стали вспоминать о том, что президент России ещё на начальном этапе специальной военной операции «угрожал тем, кто попытается вмешаться в конфликт извне». И терпение Москвы может закончиться.

По этому поводу рассуждает, например, глава SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира) Нил Мелвин. По его словам, у России есть все возможности для нанесения ударов по линиям снабжения Украины, которые (линии) идут через Польшу.

Мелвин отмечает, что в случае дальнейших поставок на Украину тяжёлых вооружений (а США рассматривают вопросы поставки Киеву РСЗО HIMARS, способных стрелять в том числе ракетами на дальность до 300 км), резко возрастает вероятность того, что конфликт может превратиться в глобальный.

Напомним, что упомянутые выше HIMARS могут наносить удары как «обычными» боеприпасами, так и ракетами MGM-140 ATACMS, относящимися к баллистическим ракетам меньшей дальности. И хотя напрямую такие ракеты США Киеву вряд ли поставят, но ранее со стороны Польши был запрос к США именно о таких ракетах. Соответственно США могут поставить их Варшаве, а та в свою очередь передать киевскому режиму. И Вашингтон сделает вид, что он Киеву ракеты не поставлял...

В случае поставок такого оружия украинских режим вполне сможет атаковать объекты в глубине территории России. В Москве такие поставки определяют как неприемлемые – и ответ на них будет самый жёсткий.

Нил Мелвин:

Нужно учитывать тот факт, что дальнейшие поставки вооружений повышают риски. Россия вполне может ударить по территории НАТО – например, по линиям поставок в Польше.