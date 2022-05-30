Войти
Военное обозрение

Глава SIPRI заявил о том, что терпение России может закончиться в случае новых поставок оружия Украине странами НАТО

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Западе начинают обсуждать вопросы, связанные с долготерпением России относительно непрекращающейся накачки Украины оружием. При этом западные эксперты вдруг стали вспоминать о том, что президент России ещё на начальном этапе специальной военной операции «угрожал тем, кто попытается вмешаться в конфликт извне». И терпение Москвы может закончиться.

По этому поводу рассуждает, например, глава SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира) Нил Мелвин. По его словам, у России есть все возможности для нанесения ударов по линиям снабжения Украины, которые (линии) идут через Польшу.

Мелвин отмечает, что в случае дальнейших поставок на Украину тяжёлых вооружений (а США рассматривают вопросы поставки Киеву РСЗО HIMARS, способных стрелять в том числе ракетами на дальность до 300 км), резко возрастает вероятность того, что конфликт может превратиться в глобальный.

Напомним, что упомянутые выше HIMARS могут наносить удары как «обычными» боеприпасами, так и ракетами MGM-140 ATACMS, относящимися к баллистическим ракетам меньшей дальности. И хотя напрямую такие ракеты США Киеву вряд ли поставят, но ранее со стороны Польши был запрос к США именно о таких ракетах. Соответственно США могут поставить их Варшаве, а та в свою очередь передать киевскому режиму. И Вашингтон сделает вид, что он Киеву ракеты не поставлял...

В случае поставок такого оружия украинских режим вполне сможет атаковать объекты в глубине территории России. В Москве такие поставки определяют как неприемлемые – и ответ на них будет самый жёсткий.

Нил Мелвин:

Нужно учитывать тот факт, что дальнейшие поставки вооружений повышают риски. Россия вполне может ударить по территории НАТО – например, по линиям поставок в Польше.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
СИПРИ
Проекты
NATO
Похожие новости
30.05.2022
НАТО боится, что от России прилетит "ответка" за Украину
27.04.2022
Этот год станет рекордным по мировым расходам на вооружение. Россия в пятерке лидеров
10.11.2021
США готовят поход на восток
30.04.2019
Больше не в топ-5: как Россия сократила военные расходы
01.04.2019
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
25.02.2019
Вместе против России: Польша строит военные планы с США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»