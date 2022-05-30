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Известия.ru

Военкор «Известий» показал выполнение боевых задач вертолетам МИ-26

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

С полевого аэродрома вооруженных сил Российской Федерации ежедневно осуществляют вылеты десятки боевых машин, включая многоцелевые транспортные вертолеты МИ-26. Их работу в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса показал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

МИ-26 является самым большим военно-транспортным вертолетом в мире. Он способен одновременно перевезти 80 десантников в полном обмундировании.


При этом на спецоперации вертолеты МИ-26 возят российским военным на передовой материально-техническую помощь. В этот раз они сопровождали К-52 при выслеживании противника с целью его поражения.

Во время первого вылета КА-52 вышли на боевой путь, осмотрев точки, где могут располагаться ВСУ. При этом вертолет был чуть не сбит вражеским НАРом, неуправляемой авиационной ракетой.

В следующий вылет к вертолету К-52 для безопасности присоединился МИ-8.

«Наша задача в километрах 10 находится, наблюдать [необходимо]. И в случае вынужденной посадки забрать экипаж», — сообщил штурман тяжелого транспортного вертолета.

Первыми взлетели КА-52. Следом — транспортник, в салоне которого спецназовцы в полной боевой готовности. Вертолет выполнил полет на предельно низкой высоте: 5-10 метров. Это было нужно, чтобы противнику было сложнее обнаружить боевую машину, а российским военным лучше рассмотреть местность.

Эскадрилья быстро достигла точки, где МИ-8 отстал. Вертолет облетел местность, а бойцы проследили за возможно притаившимся противником в лесном массиве. В это время штурмовики добрались до цели и открыли массированный огонь по позициям ВСУ. Без происшествий выполнив задание, звено вернулось на аэродром.

Именно такая слаженная работа армейской авиации обеспечивает огневую и тактическую поддержку сухопутных подразделений наших войск в спецоперации по защите Донбасса, передал корреспондент.

Ранее, 27 мая, Министерство обороны Россииопубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т» на спецоперации РФ по защите Донбасса. Главная задача специалистов — фиксировать воздушные цели, а после передавать информацию зенитным ракетным войскам и авиации.

25 мая МО опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В. Служащие войск ПВО несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.


Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Небо РЛК
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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