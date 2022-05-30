СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.

О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.

Сотрудники "i", приложения к известной газете Independent, утверждают, что верифицировали видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.

Сам Грант, согласно изданию, при этом кричит "давай стреляй же" и "берегись отдачи". На сайте издания публикуются только отдельные кадры видеозаписи с участием Гранта.

Ранее генпрокуратура ДНР, которая завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, сообщила, что им может грозить смертная казнь.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса "комбатантов" по международному гуманитарному праву. Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.