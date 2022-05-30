Войти
РИА Новости

СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине

238
0
0
Сотрудники Росгвардии на БТРе
Сотрудники Росгвардии на БТРе.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.

О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.

Сотрудники "i", приложения к известной газете Independent, утверждают, что верифицировали видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.

Сам Грант, согласно изданию, при этом кричит "давай стреляй же" и "берегись отдачи". На сайте издания публикуются только отдельные кадры видеозаписи с участием Гранта.

Ранее генпрокуратура ДНР, которая завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, сообщила, что им может грозить смертная казнь.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса "комбатантов" по международному гуманитарному праву. Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Марокко
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
29.04.2022
Без пилота в голове: почему украинские дроны не страшны ВС России
16.03.2022
Школа НАТО
14.03.2022
Мишени для российских ракет
04.03.2022
«Наемники и добровольцы нужны, когда своих сил не хватает»
08.06.2021
"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
16.03.2020
Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»