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РИА Новости

Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б "Охотник" выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя Су-57, сообщил РИА Новости в субботу информированный источник.

"На первом экспериментальном образце аппарата С-70Б "Охотник" была выполнена серия стрельб управляемыми ракетами в рамках летных испытаний. Применялось несколько типов ракет класса "воздух-поверхность" из состава вооружения истребителя пятого поколения Су-57 с реальным поражением наземных мишеней", — рассказал собеседник агентства.

Тесты показали, добавил источник, что "аппарат может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях".

По его словам, вся серия пусков признана успешной.

Как сообщал в январе 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, с первого экспериментального образца "Охотника" на испытаниях уже применялось неуправляемое вооружение – свободнопадающие авиабомбы.

В конце минувшего года данная информация была официально подтверждена Минобороны РФ, которое показало видео, где дрон сбрасывает бомбу по наземной цели.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.

На данный момент создано два аппарата — экспериментальный и первый опытный образец С-70Б "Охотник". Экспериментальный образец выполняет полеты с августа 2019 года, первый опытный образец (также заявлялся как "первый летный") был выкачен из цеха Новосибирского авиационного завода в прошлом декабре.

Главное отличие двух образцов в двигателе. На второй образец "Охотника" установлен двигатель без форсажной камеры. Такой мотор существенно короче и вписывается в габариты фюзеляжа, что позволяет сделать плоское сопло, дополнительно снижающее тепловую и радиолокационную заметность аппарата. У первого экспериментального "Охотника" двигатель существенно выступает из хвостовой части за счет длины форсажной камеры.

По данным главы "Ростеха" Сергея Чемезова, серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны РФ начнется в 2023 году.

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Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57
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