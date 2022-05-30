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Интерфакс-АВН

В Эстонию прибыл большой десантный корабль ВМС США с морпехами

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USS Kearsarge
Американский авианосец CV-33 USS Kearsarge типа Essex class.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Американский универсальный авианесущий десантный корабль USS Kearsarge ("Кирсардж") с подразделениями 22-го экспедиционного батальона морской пехоты на борту зашел в порт Таллина, сообщили в пятницу ВМС США.

"Присутствие группы ВМС и морской пехоты США в эстонском портовом городе демонстрирует приверженность Соединенных Штатов, наряду с региональными союзниками и партнерами, сохранению безопасности и стабильности в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.

Указывается, что большой десантный корабль USS Kearsarge и подразделения морской пехоты недавно завершили свое участие в проводимых Эстонией военных учениях Hedgehog 22 (Ёж-2022).

"Это учение предназначено для отработки командования и управления десантными операциями на уровне батальона, которые повышают оперативную совместимость союзников в Балтийском регионе с упором на оборонительные маневры", - подчеркнули американские военные.

Учения американских и эстонских сил проходили в районе Пярну, острова Сааремаа и Виру, говорилось в сообщении 6-го оперативного флота США.

В них также приняли участие другие страны-члены НАТО, в том числе дислоцированная в стране боевая группа альянса. Всего было задействовано 15 тыс. эстонских военнослужащих и других стран-членов НАТО, сотни единиц техники, в том числе танки, БМП, корабли, вертолеты и самолеты.

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