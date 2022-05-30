Сроки запуска завода по сборке автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле снова переносятся

Источник изображения: topwar.ru

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле заработает еще не скоро, концерн "Калашников" столкнулся с очередными трудностями в реализации проекта. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, концерн столкнулся с проблемами с логистикой, т.е. трудности возникли при организации поставок необходимого для производства оборудования. Сейчас эту проблему пытается решить "Рособоронэкспорт", но запустить производство в этом году вряд ли удастся. В то же время в концерне верят, что проблему можно будет решить.

Концерн "Калашников" действительно столкнулся с рядом трудностей при организации поставки необходимого для завершения проекта оборудования

- приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Таким образом можно констатировать, что сроки запуска завода по производству АК-103 снова переносятся на неопределенное время.

Проект по постройке завода по производству автоматов Калашникова стартовал еще при жизни Уго Чавеса. Его запуск столкнулся со множественными трудности из-за санкций, наложенных как на Россию, так и на Венесуэлу, строительству завода активно препятствовали Соединенные Штаты Америки.

Сроки запуска проекта неоднократно переносились, по последним прогнозам, строительство завода должно завершиться до конца этого года, но только при условии, что не будет никаких экстраординарных событий, на которые повлиять невозможно. О том, что строительство находится на финальной стадии, в августе 2021 года сообщили в "Рособоронэкспорте". Напомним, что венесуэльский завод должен выпускать не только АК "сотой" серии, но и боеприпасы к ним.