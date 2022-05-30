По поручению президента Белоруссии в республике создадут народное ополчение

Источник изображения: topwar.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с безопасностью. По словам главы Белоруссии, события, которые происходят в сопредельных странах, говорят о высокой динамике по изменению угроз военной безопасности республики.

Александр Лукашенко отметил, что на такого рода вызовы нужно реагировать соответствующим образом.

В продолжение темы белорусской безопасности уже министр обороны страны Виктор Хренин, который ранее присутствовал на совещании у президента Лукашенко, заявил о том, что одна из мер реагирования состоит в создании в Белоруссии народного ополчения.

Виктор Хренин отметил, что глава республики поручил создать народное ополчение:

Для этого у нас есть всё – и люди, и вооружение.

По словам главы оборонного ведомства Белоруссии, с созданием такого рода ополчения число защитников страны вырастет в разы.

Генерал Виктор Хренин добавил, что исполнение поручения президента в итоге станет адекватной мерой на те угрозы, которые исходят как со стороны стран НАТО, так и с южного направления (Украина).

По заявлению министра, увеличением числа защитников Беларуси страна покажет, что «не надо соваться».

О том, какие параметры по численности личного состава ополчения сегодня определены, министр обороны Белоруссии не сказал. Если руководствоваться его заявлением о «в разы увеличивающемся» числе защитников республики, то получается, что речь идёт о десятках тысяч человек.