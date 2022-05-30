Войти
Интерфакс-АВН

Страны Балтии одобрили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве

228
0
0
Военнослужащие ВС Латвии
Военнослужащие ВС Латвии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Таллин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу утвердили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве, которое в случае принятия позволит государствам Балтии между собой оперативно перемещать и использовать войска и вооружения, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

"Мы решили утвердить совместное соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве между странами Балтии, которое согласовали на последней встрече министров обороны стран Балтии в Каунасе в декабре прошлого года", - приводятся слова министра обороны Эстонии Калле Лаанета (Kalle Laanet).

Соглашение позволит после его вступления в силу войскам и технике быстро перемещаться через границы и использоваться для различных операций не только в условиях мира, но и в случае кризиса или войны.

"Это решение имеет большую практическую ценность и сильное сдерживающее воздействие на противника, поскольку посылает сигнал о том, что страны Балтии будут совместно и быстро реагировать на любые угрозы", - отметил Лаанет.

В Минобороны Эстонии отметили, что министры также обсудили размещение в странах Балтии совместно с США систем залпового огня, видение будущего военно-морских сил Балтии, ситуацию с безопасностью в регионе, военные действия на Украине и предстоящий саммит НАТО в Мадриде.

"В преддверии саммита в Мадриде мы хотим подчеркнуть, что Эстония, Латвия и Литва разделяют общее понимание важности укрепления восточного крыла Североатлантического союза. Нам необходимо изменить наш курс со сдерживания на оборону, и присутствие сил НАТО в балтийском регионе является его неотъемлемой частью", - добавил Лаанет.

Кроме того, министры обсудили развитие совместной морской разведки стран Балтии, использование воздушного пространства для учений и дальнейшее развитие Балтийского колледжа обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
11.04.2022
Чем грозит России «перезагрузка» НАТО
10.11.2021
Генерал Стружик о кризисе на границе с Белоруссией: НАТО следует прислать дополнительные силы (Gazeta Wyborcza, Польша)
03.06.2020
Sieci (Польша): Польша в опасности
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
14.06.2016
СМИ Великобритании: НАТО показала Путину, кто главный
16.06.2015
Американский военачальник: речь о переброске в Европу новой бронетехники США не идет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»