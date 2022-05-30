Обнародованы документы о военно-биологической работе США на Украине

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. У России есть данные о 10 военно-биологических проектах Пентагона на Украине, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он обратил внимание на подготовленный аппаратом главы Пентагона меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины.
Кириллов добавил, что в рамках "Программы совместного снижения угрозы" иностранные эксперты реализовывали на Украине проект UP-4.
В частности, вирусологи исследовали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.
Всего у российской стороны "имеются сведения о проведении десяти подобных проектов (включая UP-3, UP-6, UP-8, UP-10), которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций: Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней, подчеркнул Кириллов.
Кроме того, американские инструкторы обучали персонал биолабораторий на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск РХЗБ.
В отчетах о своих биологических исследованиях, составленных для ООН, США и Украина не упомянули о совместных работах в этой сфере, обратил внимание Игорь Кириллов.
По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах также не заявляли Польша и Германия.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия потребует от США объяснений по деятельности биолабораторий на Украине.