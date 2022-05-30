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РИА Новости

Обнародованы документы о военно-биологической работе США на Украине

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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. У России есть данные о 10 военно-биологических проектах Пентагона на Украине, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Перед Вами – официальные документы, подтверждающие организацию работ Пентагоном в лице Управления по снижению угрозы Минобороны США (DTRA), имеющих явную военно-биологическую направленность", – цитирует Кириллова РИА Новости.

Он обратил внимание на подготовленный аппаратом главы Пентагона меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины.

"В документе отмечено, что основной задачей указанного проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Украины, и передача образцов штаммов", отметил начальник войск РХБЗ.

Кириллов добавил, что в рамках "Программы совместного снижения угрозы" иностранные эксперты реализовывали на Украине проект UP-4.

В частности, вирусологи исследовали возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

"Полученные документы свидетельствуют, что только за период с ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца", добавил генерал-лейтенант.

Всего у российской стороны "имеются сведения о проведении десяти подобных проектов (включая UP-3, UP-6, UP-8, UP-10), которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций: Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней, подчеркнул Кириллов.

Кроме того, американские инструкторы обучали персонал биолабораторий на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск РХЗБ.

В отчетах о своих биологических исследованиях, составленных для ООН, США и Украина не упомянули о совместных работах в этой сфере, обратил внимание Игорь Кириллов.

По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах также не заявляли Польша и Германия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия потребует от США объяснений по деятельности биолабораторий на Украине.

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