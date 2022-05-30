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Появились кадры запуска снарядов из РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пуски снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ходе спецоперации по защите Донбасса сняли на видео. Кадрами 27 мая поделился военный корреспондент телеканала «Известия» Даниил Левин.


Прицельными ударами российские военные поражают позиции вооруженных сил Украины по установленным координатам.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) большой мощности 2С7М «Малка». В ведомстве рассказали, что российские военные работают как по живой силе, так и по огневым средствам противника и сооружениям. После нанесения поражения расчет САУ оперативно сворачивается и передислоцируется на другую точку для выполнения следующей боевой задачи.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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Страны
Дания
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
9А52-2 Смерч
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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