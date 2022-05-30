В США подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники

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В США подвели промежуточные итоги поставок на Украину вооружений и военной техники. Отчет предоставило Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM), занимающееся транспортировкой военнослужащих, техники и ресурсов американских ВС по всему миру всеми видами транспорта.

Согласно отчету, на сегодняшний день Соединенные Штаты поставили на Украину 23,8 тысячи тонн вооружений и техники. Для доставки грузов с территории США в Европу были использованы тяжелые транспортные самолеты как входящие в состав ВВС США, так и зафрахтованные гражданские. Всего было совершено 486 рейсов. Также в доставке вооружений были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тысячи автомобильных трейлеров.

За отчетный период США передали украинской армии почти 24 тысячи противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных систем и 1468 ракет к ним. Речь идет, вероятно, о переносных зенитных комплексах Stinger. Кроме того, ВСУ получили 90 буксируемых гаубиц, здесь речь идет о M777, 33 радара (без пояснений), 7888 единиц автоматического оружия (автоматические винтовки и пистолеты) и 60 млн. патронов к стрелковому оружию калибров НАТО. Кроме оружия поставлялась и защитная экипировка, США поставили Киеву 50 тысяч защитных шлемов и 68,5 тысячи бронежилетов.

Информации о поставке боеприпасов крупных калибров, в частности 155-мм снарядов к гаубицам M777 нет, хотя Пентагон анонсировал их поставки вместе с орудиями. Возможно, что поставлялись они позже и в этот отчет не попали. Не будем забывать, что Байден подписал указ на выделение Украине 40 млрд. долларов, из которых 20 пойдут на вооружения.

Кроме США, поставки военной техники и вооружений на Украину осуществлял и Евросоюз, причем объемы там тоже были серьезные. Желательно бы было, чтобы и в Брюсселе подсчитали, сколько всего отправлено Киеву, а то только тем, что поставлено американцами, можно вооружить небольшую армию.