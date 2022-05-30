Войти
Военное обозрение

Обещанные Украине Данией бронетранспортёры Piranha III переброшены на территорию Польши

213
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Анонсированная в начале мая датским правительством поставка на Украину бронетранспортеров Piranha III началась, техника замечена на территории Польши. Об этом сообщают польские и украинские ресурсы.

Как ранее сообщалось, Минобороны Дании планировало отправить на Украину 25 БТР Piranha III, снимаемых с вооружения датской армии, так как датчане перевооружаются на более современную версию данного бронетранспортера Piranha V, разработанного швейцарской компанией Mowag, принадлежащей американской General Dynamics.

Судя по поступающим сообщениям, поставка бронетранспортеров уже началась, их переправили в Польшу, откуда БТР будут перемещены через границу Украины. Как сообщается, БТР передаются без вооружения, на них отсутствуют дистанционно управляемые боевые модули, оснащенные крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами. Возможно, что какое-то вооружение с ними идет, но об этом ничего не сообщается.

Данные БТР Piranha III имеют боевую массу в 18,5 тонны, способность преодолевать водные преграды вплавь отсутствует. Мощность двигателя – 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч. Экипаж – три человека, десант – восемь военнослужащих.

Кроме бронетранспортеров Piranha III, Дания должна поставить Киеву американские бронетранспортеры M113 G3 DK, снятые с хранения, в количестве 50 штук. Пока информации об их поставке нет, возможно они пойдут в следующей партии. Также ВСУ уже получили или должны получить тяжелые минометы М10 со снарядами к ним.

Отметим, что в последнее время в украинской армии складывается довольно непростая ситуация с бронетехникой, поставляемой западными странами. Все дело в том, что поставляются образцы техники разных производителей, мало или вообще не унифицированные между собой. При отсутствии запчастей и соответствующего обслуживания они превращаются в одноразовые.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Польша
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha
Похожие новости
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
02.05.2022
Дания отправляет на Украину снимаемые с вооружения бронетранспортёры Piranha III
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»