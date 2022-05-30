Обещанные Украине Данией бронетранспортёры Piranha III переброшены на территорию Польши

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Анонсированная в начале мая датским правительством поставка на Украину бронетранспортеров Piranha III началась, техника замечена на территории Польши. Об этом сообщают польские и украинские ресурсы.

Как ранее сообщалось, Минобороны Дании планировало отправить на Украину 25 БТР Piranha III, снимаемых с вооружения датской армии, так как датчане перевооружаются на более современную версию данного бронетранспортера Piranha V, разработанного швейцарской компанией Mowag, принадлежащей американской General Dynamics.

Судя по поступающим сообщениям, поставка бронетранспортеров уже началась, их переправили в Польшу, откуда БТР будут перемещены через границу Украины. Как сообщается, БТР передаются без вооружения, на них отсутствуют дистанционно управляемые боевые модули, оснащенные крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами. Возможно, что какое-то вооружение с ними идет, но об этом ничего не сообщается.

Данные БТР Piranha III имеют боевую массу в 18,5 тонны, способность преодолевать водные преграды вплавь отсутствует. Мощность двигателя – 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч. Экипаж – три человека, десант – восемь военнослужащих.

Кроме бронетранспортеров Piranha III, Дания должна поставить Киеву американские бронетранспортеры M113 G3 DK, снятые с хранения, в количестве 50 штук. Пока информации об их поставке нет, возможно они пойдут в следующей партии. Также ВСУ уже получили или должны получить тяжелые минометы М10 со снарядами к ним.

Отметим, что в последнее время в украинской армии складывается довольно непростая ситуация с бронетехникой, поставляемой западными странами. Все дело в том, что поставляются образцы техники разных производителей, мало или вообще не унифицированные между собой. При отсутствии запчастей и соответствующего обслуживания они превращаются в одноразовые.