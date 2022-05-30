Войти
ИноСМИ

Турция не откажется от России

234
0
0
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © POOL

Почему Анкара не может отказаться от России?

Турция взяла курс на превращение страны из регионального лидера в мирового, пишет "Дума". Автор статьи приводит примеры настойчивости турецкой дипломатии и одновременно ее гибкости, в том числе и в отношении России.

Турция не может отказаться от отношений с Россией, российского газа и российских АЭС, потому что у стран есть крупные совместные проекты как в сфере транспортировки и торговли газом, так и в атомной энергетике. Ожидается, что АЭС "Аккую", созданная по российским ядерным технологиям, начнет работу в 2023 году.

"Турция получает половину своего газа из России, и это имеет стратегическое значение для нашей экономики", — подчеркнул президент Турции. Эрдоган заявил, что не будет разрывать отношения ни с российским лидером, ни с украинским президентом и продолжит телефонную дипломатию с Путиным и Зеленским.

Турция показала себя успешным посредником в российско-украинских переговорах, организовав 29 марта в Стамбуле первую встречу делегаций конфликтующих сторон. Выступив на этой встрече главным оратором, Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал высшую дипломатию и тем самым избавил от роли посредников ООН и Израиль.

Анкара шокировала Запад твердой позицией Эрдогана, дважды заявившего, что он не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По словам президента, Швеция должна прекратить политическую и финансовую поддержку курдских террористических организаций, воюющих против Анкары, а также прекратить поставки оружия.

Аналогичные требования он предъявил США, заблокировавшим продажу F-16 и F-35 после того, как Турция в 2021 году купила российские противоракетные комплексы С-400 и теперь отказалась передать их Украине.

После эпохи Ататюрка, радикально обновившей и модернизировавшей страну, турецкая дипломатическая школа всегда отличалась настойчивостью и чрезвычайной гибкостью. Своими действиями турецкая дипломатия реализует стратегическую линию Эрдогана на ускоренное превращение страны из регионального лидера в мирового.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2022
Названы причины несогласия Турции на расширение НАТО
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
13.03.2020
Деловая столица (Украина): раскрошить панцирь. Как Эрдоган вытесняет Путина из Сирии
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»