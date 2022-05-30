Турция не откажется от России

Почему Анкара не может отказаться от России?

Турция взяла курс на превращение страны из регионального лидера в мирового, пишет "Дума". Автор статьи приводит примеры настойчивости турецкой дипломатии и одновременно ее гибкости, в том числе и в отношении России.

Турция не может отказаться от отношений с Россией, российского газа и российских АЭС, потому что у стран есть крупные совместные проекты как в сфере транспортировки и торговли газом, так и в атомной энергетике. Ожидается, что АЭС "Аккую", созданная по российским ядерным технологиям, начнет работу в 2023 году.

"Турция получает половину своего газа из России, и это имеет стратегическое значение для нашей экономики", — подчеркнул президент Турции. Эрдоган заявил, что не будет разрывать отношения ни с российским лидером, ни с украинским президентом и продолжит телефонную дипломатию с Путиным и Зеленским.

Турция показала себя успешным посредником в российско-украинских переговорах, организовав 29 марта в Стамбуле первую встречу делегаций конфликтующих сторон. Выступив на этой встрече главным оратором, Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал высшую дипломатию и тем самым избавил от роли посредников ООН и Израиль.

Анкара шокировала Запад твердой позицией Эрдогана, дважды заявившего, что он не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По словам президента, Швеция должна прекратить политическую и финансовую поддержку курдских террористических организаций, воюющих против Анкары, а также прекратить поставки оружия.

Аналогичные требования он предъявил США, заблокировавшим продажу F-16 и F-35 после того, как Турция в 2021 году купила российские противоракетные комплексы С-400 и теперь отказалась передать их Украине.

После эпохи Ататюрка, радикально обновившей и модернизировавшей страну, турецкая дипломатическая школа всегда отличалась настойчивостью и чрезвычайной гибкостью. Своими действиями турецкая дипломатия реализует стратегическую линию Эрдогана на ускоренное превращение страны из регионального лидера в мирового.