НАТО боится, что от России прилетит "ответка" за Украину

Риск есть: российские удары могут поразить линии снабжения внутри НАТО

Россия может прибегнуть к ударам по логистическим центрам стран НАТО, чтобы сорвать поставки вооружений для Украины, пишет Daily Express. Автор статьи не исключает дальнейшей эскалации конфликта с вовлечением в него Запада.

Чарли Брэдли (CharlieBradley)

Западные страны продолжают оказывать Украине поддержку в виде поставок оружия. В начале этого месяца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить ей вооружений еще на 300 миллионов долларов. В прошлом месяце президент США Джо Байден также объявил о намерении выделить Украине 800 миллионов долларов на эти цели.

Отправленное союзниками оружие сыграло немаловажную роль в неожиданно успешной обороне Украины, а противотанковые средства оказались решающими в контексте сдерживания сил противника.

Россия тем временем начала наносить авиаудары для ликвидации движущихся по территории Украины колонн с отправленной Западом военной техникой.

В интервью DailyExpress директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) доктор Нил Мелвин заявил, что в дальнейшем Россия может отчаяться и обрушить мощь своей авиации на территорию стран НАТО:

"Конечно, существует озабоченность по поводу эскалации, в ходе которой российско-украинский конфликт перерастет в куда более крупный. НАТО очень четко придерживается тех правил, что действовали во время холодной войны между Советским Союзом и США – суть в том, что вы не сражаетесь друг с другом напрямую.

НАТО заявила, что не станет размещать войска на территории Украины, причем учла и такие неоднозначные моменты как бесполетные зоны. Таковы установленные правила игры, но мы не можем сказать, как именно их понимают русские.

Они постепенно наращивают усилия в попытке сорвать поставки поступающей на Украину техники. На данный момент удары осуществляются исключительно на территории этой страны, однако есть опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние, и они попытаются ударить по линиям снабжения по территории стран НАТО.

К примеру, по базам в Польше. Это, разумеется, риск. На данный момент поставки налажены хорошо, но только время покажет, как именно будет развиваться конфликт".

Ранее Москва усилила удары по каналам снабжения, но по заверениям Вашингтона отправленная им техника достигла украинской территории беспрепятственно.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что российские войска не слишком успешны в плане поражения целей. Он заявил следующее: “Я просто хочу напомнить, что на протяжении всего конфликта их способность осуществлять высокоточное прицеливание не особо афишировалась. Точные удары – не их конек. Оружейный поток идет в регион невероятными темпами, а оттуда каждый день технику отправляют на Украину. Все оружие, все системы попадают непосредственно в руки украинцев".

Отказавшись от первоначальной цели по захвату Киева, Россия сосредоточила усилия на юге и востоке Украины, лишив страну доступа к Черному морю и пытаясь взять под контроль Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в результате российских ударов Донбасс может стать непригоден для жизни. Он сказал: “Они хотят сжечь Донбасс дотла… и сделать его необитаемым”.

Также он посетовал на неспособность Евросоюза к решительным действиям в отношении нового (шестого) пакета санкций, который был заблокирован Венгрией.

Также Зеленский призвал Запад нарастить поставки оружия его стране, заявив: “Нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь, без исключений, без ограничений, достаточная, чтобы победить".

ООН обнародовала данные, согласно которым за период с 24 февраля, когда началась российская спецоперация, по 25 мая жертвами конфликта стал 8691 мирный житель, среди них как минимум 3998 погибших и по меньшей мере 4693 раненых.