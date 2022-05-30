Военные объекты Украины в Запорожье передадут армии РФ

Военные базы и другие военные объекты Украины в Запорожской области будут переданы российской армии. Об этом сообщил 27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Любые военные объекты Украины, расположенные на территории Запорожской области, безусловно, будут отданы российской армии и Росгвардии, потому что Украине они больше не нужны — здесь будет Россия», — отметил Селиванов.

Как указал замначальника ГУ МВД, большое внимание российских войск при этом будет направлено на то, чтобы украинский режим не смог нанести вред жителям освобожденных территорий.

«И для этого, конечно же, понадобятся базы и военные объекты», — сказал он.

Накануне замглавы ГУ МВД Запорожской области также рассказал «Известиям», что на данный момент уже 30 человек пришли в его ведомство, чтобы записать себя и своих родственников в очередь на получение российского гражданства.

Ранее 27 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские базы, которые находятся на приазовской части освобожденных территорий Украины, должны занимать российское военнослужащие.

Также сообщалось, что регион перешел на часовую систему Москвы. Рогов отметил, что в области стрелки часов на зимнее и летнее время больше переводить не будут. Кроме того, в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

26 мая Рогов также заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях. Интеграция с Россией «открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития», отметил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».