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Австралия передала десантный катер ВС Папуа-Новая Гвинеи

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ЦАМТО, 27 мая. Папуа-Новая Гвинея получила от Австралии новый десантный катер всего через несколько дней после принятия на вооружение третьего патрульного катера класса "Гардиан".

Новый десантный корабль "Кейп Глочестер" (Cape Gloucester) позволит частично заменить десантные катера класса "Баликпапан", которые были сняты с вооружения в прошлом году после почти 50 лет эксплуатации.

"Кейп Глочестер" был приобретен в конце прошлого года в ответ на запрос ВС Папуа-Новой Гвинеи. Представитель Министерства обороны Австралии сообщил Naval News, что Австралия приобрела катер за 4,9 млн. австр. долл. у малазийской судостроительной компании, которая ранее построила аналогичные суда для коммерческих операторов в Папуа-Новой Гвинее.

Благодаря тому, что "Кейп Глочестер" относится к тому же классу судов, которые в настоящее время эксплуатируются коммерческими операторами в Папуа-Новой Гвинее, ВС этой страны получат возможность использовать национальные средства обучения и обслуживания.

Выбор готового судна также был обусловлен требованием Папуа-Новой Гвинеи принять его на вооружение к моменту выборов в стране. Таким образом, закупка была ускорена (голосование состоится в июле 2022 года).

Принятый на вооружение за несколько дней до поставки "Кейп Глочестер" катер класса "Гардиан" Министерство обороны Австралии передало морскому компоненту вооруженных сил Папуа-Новой Гвинеи 22 октября 2021 года на предприятии компании Austal Australia в Хендерсоне (Западная Австралия). Судно "Фрэнсис Агви" стало третьим патрульным катером класса "Гардиан", переданным Папуа-Новой Гвинеи, и 13-м судном, поставленным в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона. Он присоединится к ранее поставленным "Тед Диро" и "Рохус Локинап".

В июне 2021 года Министерство обороны Австралии заявило, что дало согласие на запрос Папуа-Новой Гвинеи об оснащении всех четырех заказанных катеров неназванным вооружением. Катера будут применяться для патрулирования границ, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, защиты рыболовства и т.д.

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Страны
Австpалия
Гвинея
Компании
Austal
Проекты
PPB-R
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