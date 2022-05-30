Делегация Комитета Государственной Думы по обороне посетила Амурский судостроительный завод

ЦАМТО, 27 мая. В рамках рабочей поездки в Хабаровский край представители Комитета Государственной Думы по обороне во главе с председателем комитета Андреем Картаполовым посетили Амурский судостроительный завод.

Совместно с губернатором Хабаровского края, председателем правительства Хабаровского края Михаилом Дегтяревым депутаты осмотрели производственные площадки завода и ознакомились с военными и гражданскими заказами АСЗ.

В ходе встречи генеральным директором ПАО "АСЗ" Владимиром Кулаковым были подняты вопросы дальнейшего развития предприятия с учетом уже имеющегося большого портфеля заказов от Министерства обороны, перспектив размещения на Амурском судостроительном заводе Государственного оборонного заказа и гражданских заказов, а также завершения на АСЗ работы в рамках Федеральной целевой программы по модернизации предприятий ОПК.

Также в ходе встречи были затронуты темы импортозамещения при строительстве гражданских заказов и реализации проекта по модернизации заводского спуско-выводного комплекса, включающего в себя инженерные сооружения, обеспечивающие вывод готовых кораблей из стапельного цеха и дальнейшее их размещение у достроечного пирса предприятия.

"На территории Хабаровского края сосредоточено большое количество предприятий ОПК, и Амурский судостроительный завод – один из крупнейших производителей военной продукции в крае. Наша основная задача как законодателей – с точки зрения нормотворчества обеспечить дальнейшее успешное функционирование этих производств. Своевременная, регулярная поставка высококачественной продукции Вооруженным Силам России не должна останавливаться", – заявил А.Картополов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".