Войти
ЦАМТО

ВВС Нигера получили партию турецких БЛА "Байрактар TB2"

232
0
0
БЛА Байрактар
БЛА Байрактар.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 27 мая. Согласно информации, опубликованной 25 мая французским ресурсом RFI, ВС Нигера приняли 6 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" турецкого производства.

БЛА были доставлены в аэропорт Ниамея 20 и 21 мая двумя рейсами на борту самолета Ил-76 украинской компании. Переданные "Байрактар TB2" являются первой партией вооружений, которые должны быть поставлены ВС Нигера в рамках подписанного с Турцией в ноябре 2021 контракта.

Отмечается, что данной покупкой Нигер расширяет перечень партнеров в области борьбы с терроризмом. Таким образом, президент Мохамед Базум развивает сотрудничество с мусульманскими государствами на фоне критики за слишком тесное сотрудничество с Францией.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года после телефонного разговора с Мохамедом Базумом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продаже Нигеру военной техники турецкого производства, включая легкие ударные самолеты "Хуркус", БЛА "Байрактар TB2" и бронемашины неуказанного типа.

"Байрактар TB2" станет первым вооруженным БЛА в составе ВС Нигера. В настоящее время на вооружении ВВС Нигера имеется только два боевых самолета – штурмовики Су-25.

В ходе состоявшегося в марте 2022 года визита в Турцию президент Нигера Мохамед Базум посетил предприятие турецкой компании Baykar Makina для оценки хода производства заказанной техники. Как тогда сообщалось, Нигер стал 14-м покупателем "Байрактар TB2", а поставки должны начаться в ближайшие месяцы.

Теперь вооруженным силам африканского государства необходимо создать систему, которая позволит эксплуатировать новую технику, включая обучение пилотов и операторов, техническое обслуживание БЛА, обеспечение поставок запчастей. Кроме того, изучается возможность создания инфраструктуры для размещения БЛА на одной из авиабаз.

По оценке французских экспертов, полученные БЛА расширят возможности ВС Нигера по ведению разведки на больших территориях, а также позволят поражать наземные цели. Как подтвердила спецоперация на Украине, "Байрактар TB2" эффективны при проведении операций против партизанских формирований в условиях отсутствия средств ПВО. В конвенциональной же войне, несмотря на свои ударные возможности, БЛА достаточно быстро поражаются средствами ПВО. По последней информации с начала спецоперации на Украине российские средства ПВО сбили около 90 БЛА "Байрактар TB2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
Турция
Украина
Франция
Продукция
Ил-76
Су-25
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.11.2020
Армения–Азербайджан: 26 лет спустя
08.04.2020
Штурм Триполи продолжается, итог предрешен
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»