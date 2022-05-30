ВВС Нигера получили партию турецких БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 27 мая. Согласно информации, опубликованной 25 мая французским ресурсом RFI, ВС Нигера приняли 6 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" турецкого производства.

БЛА были доставлены в аэропорт Ниамея 20 и 21 мая двумя рейсами на борту самолета Ил-76 украинской компании. Переданные "Байрактар TB2" являются первой партией вооружений, которые должны быть поставлены ВС Нигера в рамках подписанного с Турцией в ноябре 2021 контракта.

Отмечается, что данной покупкой Нигер расширяет перечень партнеров в области борьбы с терроризмом. Таким образом, президент Мохамед Базум развивает сотрудничество с мусульманскими государствами на фоне критики за слишком тесное сотрудничество с Францией.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года после телефонного разговора с Мохамедом Базумом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продаже Нигеру военной техники турецкого производства, включая легкие ударные самолеты "Хуркус", БЛА "Байрактар TB2" и бронемашины неуказанного типа.

"Байрактар TB2" станет первым вооруженным БЛА в составе ВС Нигера. В настоящее время на вооружении ВВС Нигера имеется только два боевых самолета – штурмовики Су-25.

В ходе состоявшегося в марте 2022 года визита в Турцию президент Нигера Мохамед Базум посетил предприятие турецкой компании Baykar Makina для оценки хода производства заказанной техники. Как тогда сообщалось, Нигер стал 14-м покупателем "Байрактар TB2", а поставки должны начаться в ближайшие месяцы.

Теперь вооруженным силам африканского государства необходимо создать систему, которая позволит эксплуатировать новую технику, включая обучение пилотов и операторов, техническое обслуживание БЛА, обеспечение поставок запчастей. Кроме того, изучается возможность создания инфраструктуры для размещения БЛА на одной из авиабаз.

По оценке французских экспертов, полученные БЛА расширят возможности ВС Нигера по ведению разведки на больших территориях, а также позволят поражать наземные цели. Как подтвердила спецоперация на Украине, "Байрактар TB2" эффективны при проведении операций против партизанских формирований в условиях отсутствия средств ПВО. В конвенциональной же войне, несмотря на свои ударные возможности, БЛА достаточно быстро поражаются средствами ПВО. По последней информации с начала спецоперации на Украине российские средства ПВО сбили около 90 БЛА "Байрактар TB2".