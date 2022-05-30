Николай Патрушев оценил количество оружия, брошенного западной коалицией в Афганистане

ЦАМТО, 27 мая. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тыс. ед. тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тыс. ед. бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", – сказал Н.Патрушев 27 мая в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 ед. бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 ед. противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тыс. ед. тяжелого и легкого стрелкового оружия", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.