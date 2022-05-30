Швеция готова стать американской шавкой

Президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме.

Неужели мы позабыли преступления Америки?

Неужели Швеция откажется от остатков независимости и окончательно превратится в американскую шавку? Этим вопросом задается автор Proletären. Он возмущен вступлением страны в НАТО и предлагает другой путь развития, чтобы наводить мосты между народами.

С началом российской спецоперации вопрос о мировой роли США ушел глубоко в тень. По-своему это даже естественно, что в центре внимания оказались отвратительные действия России, которые достойны всяческого осуждения.

Но не ослепнем ли мы от этого на один глаз? Ведь, обсуждая вступление Швеции в НАТО, мы делаем упор исключительно на Россию.

Но что такое НАТО? Неужели этакий добрый дядя-дружинник, который придет и спасет от чокнутого русского?

Нет. НАТО – это военный альянс, где верховодят США. На них приходится 70% военных расходов. Великобритания по расходам на втором месте, но военных ресурсов у нее почти вдесятеро меньше. Яснее некуда.

Всего у США около 800 военных баз более чем в 80 странах мира. Это огромная мощь.

Но как, спрашивается, они ею пользовались? Своими катастрофическими вторжениями в Афганистан и Ирак – где якобы боролись с исламским терроризмом – они превратили "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ИноСМИ) из малоизвестной секты во всемирное чудовище.

И через 20 лет после вторжения США ко власти в истерзанном войной Афганистане снова пришли талибы (Талибан – запрещенная в России террористическая организация, – прим. ИноСМИ). И все это ценой сотен тысяч человеческих жизней и колоссальных разрушений.

Сейчас наша страна стоит на историческом перепутье.

Чего мы хотим – вернуться к славным традициям независимой внешней политики и смело и последовательно критиковать любые злоупотребления сверхдержав? Или отказаться от остатков независимости и окончательно превратиться в американскую шавку?

Мы далеки от приукрашивания роли Швеции в годы холодной войны – просто загуглите Stay Behind или "За линией фронта" (подпольная сеть полувоенных формирований под эгидой НАТО на случай советской оккупации, – прим. перев.) – но факт остается фактом: мы выделялись из общей массы как маленькая страна, которая не боялась идти наперекор сверхдержавам. Точно так же и сегодня: мы вполне могли бы сыграть важную роль как последовательный голос против лицемерия и двойных стандартов.

В конечном счете, главный вопрос – это в каком мире мы хотим жить? Неужели в мире, где правят великие державы, рвут страны на части, натравливают их друг против друга и втягивают всех в свои грязные игрища?

В таком случае нам придется свыкнуться с вечными войнами. А расплачиваться предстоит нам, рабочему классу: это мы будем гибнуть на поле боя, платить за гонку вооружений и сводить концы с концами, когда цены взлетят до небес.

Но есть и альтернатива – вспомнить давнишнюю антивоенную стратегию рабочего движения. Те люди знали, что мощнейшее противоядие – это сплотить рабочих в борьбе за мир и лучшую долю.

Когда эта борьба заканчивается и рушится вера в лучший мир, то открывается путь варварству. Но мы должны сказать свое нет. Самым решительным образом. И продолжать борьбу против всех форм империализма. Чтобы вместо него сообща наводить мосты между народами.

Автор: Эрик Андерссон Пальм (Erik Andersson Palm), член Левой партии и антимилитарист