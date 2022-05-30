Foreign Policy: страны Европы передают Украине разобранные штурмовики Су-25

ЦАМТО, 27 мая. Группа западных военных специалистов разобрала штурмовики советского производства Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам.

Об этом, как сообщает "РИА Новости", пишет журнал Foreign Policy.

"Группа экспертов, работающих в полевых условиях в Восточной Европе, по распоряжению Европейского командования ВС США помогла разобрать советские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было затем отправить на Украину", – говорится в статье. О каких странах идет речь, журнал не уточнил.