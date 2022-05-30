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ЦАМТО

Foreign Policy: страны Европы передают Украине разобранные штурмовики Су-25

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Su-25_Ukraine
Су-25 ВВС Украины.

ЦАМТО, 27 мая. Группа западных военных специалистов разобрала штурмовики советского производства Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам.

Об этом, как сообщает "РИА Новости", пишет журнал Foreign Policy.

"Группа экспертов, работающих в полевых условиях в Восточной Европе, по распоряжению Европейского командования ВС США помогла разобрать советские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было затем отправить на Украину", – говорится в статье. О каких странах идет речь, журнал не уточнил.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Ми-17
Су-25
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