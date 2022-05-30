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Интерфакс-АВН

Концерн "Калашников" сообщил о выполнении экспортных заказов в 2022 году

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Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин
Гендиректор ГК "Калашников" Владимир Лепин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" в текущем году в полном объеме выполняет реализацию контрактов для иностранных заказчиков, сообщил "Интерфаксу" глава концерна Владимир Лепин.

"Выполняются в полном объёме. Все работает", - сказал Лепин, отвечая на соответствующий вопрос.

1 февраля в пресс-службе концерна сообщили, что в 2021 году "Калашников" увеличил выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

"Среди основных поставляемых на экспорт наименований нашей продукции - автоматы сотой и двухсотой серий, автоматы серии "Ратник", различные виды высокоточного вооружения", - говорилось в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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