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ЦАМТО

Глава ОСК на промышленном саммите оценил ситуацию в отрасли оптимистично

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 27 мая. На саммите "Промышленная политика в новых реалиях" генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил о необходимости сочетания рыночных механизмов и государственного регулирования в судостроении.

В ходе пленарной сессии под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова руководители государственных корпораций и крупного бизнеса вместе с экспертами оценили факторы, оказывающие наибольшее влияние на устойчивость промышленности и обсудили возможные эффективные решения для укрепления российской экономики.

А.Рахманов напомнил, что уже после введения первых санкций против России в 2014 году принципы участия в международной торговле нуждались в пересмотре: "Россия теряла 100 млрд. долл. на том, что мы отдавали все наши природные ресурсы по схеме "Free on Board". В итоге мы отдали рынок зарубежным производителям судового оборудования. Мы сделали полшага для разработки новой концепции двигателей, но не вложили ни копейки в локализацию производства здесь, – отметил глава ОСК. – Мы многое отдали на откуп странам, которые теперь пытаются из нас веревки вить. К счастью, не все забыто, руки помнят, глаза горят, поэтому все, безусловно, можно вернуть на круги своя". Но для этого, по мнению главы ОСК, нужно действовать системно, сочетая рыночные механизмы и жесткое государственное управление.

Ситуацию в отрасли генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации оценил оптимистично: "Зная, что догоняющий никогда не будет первым, и понимая, что мы где-то пропустили какие-то технологические переделы – надо встать во главе изменений и использовать новые подходы более эффективно". По мнению А.Рахманова, "промежуточные решения сейчас возможны, но на будущее мы должны понимать, что наши конкурентные преимущества будут лежать в нестандартных областях – в безэкипажности, в использовании новых транспортных коридоров". "Буквально вчера я был в командировке в Северодвинске – много молодежи, горят глаза, ребята хотят работать, и это самое главное – наше дело, начатое дедами и прадедами, в надежных руках", – заключил глава ОСК.

Национальный промышленный саммит "Промышленная политика в новых реалиях" состоялся 26 мая в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
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