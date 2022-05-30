Локализация автоматов Калашникова в Индии идет по плану - глава концерна

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Глава концерна "Калашников" Владимир Лепин сообщил "Интерфаксу", что работа по локализации автоматов Калашникова в Индии идет по плану.

"Все в штатном режиме. И с индийской и с нашей стороны", - сказал Лепин.

6 декабря 2021 года стало известно, что Россия и Индия подписали контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш. Сделка была финализирована в ходе состоявшейся в Дели встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Газета Нindustan Тimes сообщила, что сумма сделки - более $677 млн.

6 декабря 2021 года Лепин сообщил, что производство АК-203 начнется в Индии "в течение ближайших месяцев".

7 декабря 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что локализация производства автоматов АК-203 в Индии будет поэтапной.

"Есть особенность запуска производства. Первые 120 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со 100% локализацией", - сказал Михеев.