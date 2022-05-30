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ЦАМТО

Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию

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Ан-225 в открытом ангаре в Гостомеле. Видны серьезные разрушения фюзеляжа
Ан-225 в открытом ангаре в Гостомеле. Видны серьезные разрушения фюзеляжа.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 27 мая. Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию.

Как напоминает "РИА Новости", Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель украинского ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 млн. до 1 млрд. долл.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось.

Ан-225 "Мрия" – крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
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