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ЦАМТО

Кишинев обсуждает закупки западного вооружения

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Военнослужащие Национальной армии Молдавии
Военнослужащие Национальной армии Молдавии.
Источник изображения: Мирослав Ротарь/РИА "Новости"

ЦАМТО, 27 мая. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают закупки западного вооружения, передает "РИА Новости".

На днях глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, напоминает агентство.

Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС), а президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Молдавия
Проекты
NATO
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