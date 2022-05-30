Кишинев обсуждает закупки западного вооружения

ЦАМТО, 27 мая. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил в интервью зарубежным СМИ, что власти страны обсуждают закупки западного вооружения, передает "РИА Новости".

На днях глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, напоминает агентство.

Ранее правительство Молдавии дало отрицательное заключение законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС), а президент страны Майя Санду заявила гражданам, что, соблюдая нейтралитет, республика якобы остается уязвимой, отметив, что они могут изменить ситуацию, если выразят желание изменить конституцию.