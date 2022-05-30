ФСБ: с Украины в Россию под видом беженцев пытаются проникнуть боевики

Украинские националисты во время шествия в Одессе. Кадр из видео.

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. Украинские националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях, пытаются проникнуть в РФ под видом беженцев, заявил первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы ведомства Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".

Он добавил, что в потоке покидающих соседнюю страну людей пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и бойцами Росгвардии выявили около 250 боевиков.

Кулишов также добавил, что подразделения пограничных органов усилили резервами, на границе развернули дополнительные временные пограничные посты.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по данным Минобороны РФ, украинские националисты планируют обстрелять территорию России из "блуждающих" минометов.